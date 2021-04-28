Станцию «Аминьевская» построят на участке будущего МЦД-4 Киевского направления

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Аминьевская Карта всех событий

Новую станцию метро «Аминьевская» и транспортно-пересадочный узел с многофункциональным центром построят на территории, прилегающей к четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4) в районах Раменки и Очаково-Матвеевское. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

На ближайших улицах создадут новые пешеходные переходы и тротуары. Речь идет об участках от проезда Стройкомбината до Аминьевского шоссе, от проезда Стройкомбината до Вокзальной улицы, а также от Очаковского шоссе до Вокзальной улицы.

Уточняется, что на МЦД-4 продолжается строительство станции «Минская». Ее планируют открыть в нынешнем году, а также завершить реконструкцию пяти остановок: Кокошкино, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и Апрелевка. После сформируют новые маршруты общественного транспорта для подвоза пассажиров к станциям.

Ранее сообщалось, что московские электробусы перевезли 85 миллионов пассажиров с момента запуска.

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