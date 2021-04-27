Строительство ТПУ «Печатники» завершат до конца года

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Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Работы по строительству транспортно-пересадочного узла «Печатники» площадью 4,5 тысячи квадратных метров планируют завершить в 2021 году. На железнодорожной станции уже оборудовали две платформы с навесами для защиты от дождя и снега. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

— Продолжается строительство конкорса (распределительного зала между платформами и основными помещениями вокзала — прим. «ВМ»), который станет составной частью трехуровневого вестибюля, — цитирует сообщение пресс-службы Интерфакс.

Отмечается, что к выходу на улицы из вестибюля будут вести подземный и наземные переходы, которые оборудуют эскалаторами и лифтами.

В районе строительства пересадочного узла уже возвели два однопутных путепровода, еще один здесь появится до конца года. В 500 метрах от них размещен двухпутный путепровод длиной 110 метров. Объекты играют важную роль в создании Юго-Восточной хорды в Москве.

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