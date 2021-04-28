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Московские электробусы перевезли 85 миллионов пассажиров с момента запуска
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские электробусы перевезли 85 миллионов пассажиров с момента запуска

Полина Долганова

Транспорт

Электробусы перевезли 85 миллионов пассажиров в Москве с момента запуска. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта в среду, 28 апреля.

Отмечается, что количество перевезенных пассажиров превышает население Германии.

Электробусы стали одним из самых популярных видов транспорта в столице. Ежедневно на них передвигаются 5 тысяч пассажиров.

Московские электробусы перевезли 85 миллионов пассажиров с момента запускаФото: Telegram / Дептранс Москвы

В салонах транспорта предусмотрены зарядки для смартфонов, система контроля климата и медиаэкраны с информацией.

На сегодняшний день в Москве работают 600 электробусов на 45 маршрутах. В этом году планируется увеличить парк до 1000 машин. К 2030 году весь столичный транспорт станет полностью экологичным, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Читайте также: Работающие на электричестве речные трамваи могут запустить в Москве в 2022 году

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