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Работающие на электричестве речные трамваи могут запустить в Москве в 2022 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Работающие на электричестве речные трамваи могут запустить в Москве в 2022 году

Виктория Родимкина

Руслан Давлетшин

Транспорт

Работающие на электричестве речные трамваи могут запустить в Москве в 2022 году. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в субботу, 24 апреля.

Он отметил, что в столице будут активно развивать речные перевозки, уже готов большой проект, который связан с запуском речного транспорта.

— Это будут только электрические речные трамваи. К следующему сезону поэтапно мы будем эти суда получать и запускать в работу как дополнительный вид городского транспорта, — сказал Максим Ликсутов.

Ранее в Москве на Северном речном вокзале прошла церемония открытия летней навигации.

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Максим Ликсутовтранспорт столицытрамвай
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