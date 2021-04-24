Летняя пассажирская навигация стартовала в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 51 Карта всех событий

Летняя пассажирская навигация официально открылась в Москве 24 апреля. Торжественная церемония впервые прошла на Северном речном вокзале, который в прошлом году был открыт после реконструкции.

В мероприятии поучаствовали заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и дорожной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, экипажи круизных судов.

В церемонии открытия также приняли участие Ансамбль песни и пляски имени Александрова, исполнивший гимн России.

— Первый раз почти за 30 лет мы открываем речную навигацию на Северном речном вокзале. По поручению мэра этот объект был открыт ко Дню города. Мы очень рады, что речной вокзал это не только транзитный хаб, но и место отдыха горожан, — сказал Максим Ликсутов.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Первый заместитель руководителя ФГБУ «Канал имени Москвы», капитан Московского бассейна ВВП Владимир Штурмин в свою очередь отметил, что инфраструктура канала полностью подготовлена к навигации.

— Для обеспечения безопасности судоходства будет задействовано 3543 навигационных знака, из них 2154 плавучих и 1389 береговых. Вся инфраструктура канала полностью готова к открытию навигации, — сказал Владимир Штурмин.

Он также поздравил присутствующих с открытием 88-й пассажирской навигации Москвы.

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