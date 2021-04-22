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Горожанам рассказали об особенностях летней навигации по Москве-реке
Фото: Вечерняя Москва

Горожанам рассказали об особенностях летней навигации по Москве-реке

Анастасия Волоснова

Город

Горожанам рассказали об особенностях сезона летней навигации по Москве-реке. Старт запланирован на 24 апреля.

— Открытие пассажирской навигации олицетворяет собой начало летнего туристического сезона в Москве, — рассказала заместитель председателя Комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая.

В 2021 году запустится круговой маршрут по Москве-реке — от причала Парка Горького с разворотом у парка «Зарядье». Судна будут следовать без остановок, водная прогулка продлиться 50 минут и будет сопровождаться экскурсиями.

Москвичи также смогут посмотреть на город с воды, пройдя по маршруту с остановками на пяти столичных причалах. Жителям города будет доступна телескопическая крыша для панорамного обзора и аудиогиды.

— Речные прогулки пользуются особой популярностью среди жителей и гостей столицы. Одна из главных новаций этого сезона — экскурсии по воде в формате Hop-On Hop-Off. Турист, покупая билет на 24 или 48 часов, получает возможность выходить на любых предусмотренных остановках, гулять по городу, после чего снова вернуться к прогулке по воде, — отметила Татьяна Шаршавицкая.

Подобный подход привлекает в Москву больше новых туристов, считает Шаршавицкая. Уточняется, что на всех судах будут соблюдать необходимые антиковидные меры, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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