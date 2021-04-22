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Частные дома построят на шести земельных участках в Новой Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Частные дома построят на шести земельных участках в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, поселение Кленовское, деревня Товарищево Карта всех событий

Частные дома разрешили построить на шести земельных участках в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Частные дома общей площадью 0,87 гектара возведут в деревне Товарищество в поселении Кленовском. На земельных участках построят объекты, поэтажная площадь которых составит 3,5 тысячи квадратных метров, уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Разрешение на строительство выдала Градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Ранее сообщалось, что строительство первого этапа дорожной сети АДЦ в Коммунарке завершат в 2022 году.

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строительствоНовая Москваземля
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