Офисное здание появится на Нагорной улице на юго-западе Москвы

Фото: Pixabay

Россия, Москва, Нагорная улица, 6 Карта всех событий

Новое деловое здание появится на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) в четверг, 22 апреля.

— Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: улица Нагорная, владение 6, ЮЗАО, — рассказали в ведомстве.

Площадь объекта не будет превышать 1,2 тысячи квадратных метров, приводит слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что город выставил на торги помещение в особняке XIX века на Яузской улице.

Читайте также: Многопрофильный центр организуют в здании бывшей АТС на востоке Москвы