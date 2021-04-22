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Офисное здание появится на Нагорной улице на юго-западе Москвы
Фото: Pixabay

Офисное здание появится на Нагорной улице на юго-западе Москвы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Нагорная улица, 6 Карта всех событий

Новое деловое здание появится на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) в четверг, 22 апреля.

— Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: улица Нагорная, владение 6, ЮЗАО, — рассказали в ведомстве.

Площадь объекта не будет превышать 1,2 тысячи квадратных метров, приводит слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что город выставил на торги помещение в особняке XIX века на Яузской улице.

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Москомстройинвестстроительствоофис
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