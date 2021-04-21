Строительство первого этапа дорожной сети АДЦ в Коммунарке завершат в 2022 году

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

— Строительство первого этапа включает в себя возведение более 18 километров дорог, из которых 4,82 километра уже введены в эксплуатацию, в том числе два путепровода над магистралью Солнцево — Бутово — Видное. Возведение оставшихся 13,47 километра дорог первого этапа планируется завершить в 2022 году, — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в коммунарке построят музейное фондохранилище.

По его словам, В Коммунарке также возведут физкультурно-оздоровительный центр площадью 19,5 тысячи квадратных метров с ледовой ареной, бассейнами и спортивными залами, пишет агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Бесплатную парковку организовали на месте незаконной автостоянки в Крылатском