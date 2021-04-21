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Строительство первого этапа дорожной сети АДЦ в Коммунарке завершат в 2022 году
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Строительство первого этапа дорожной сети АДЦ в Коммунарке завершат в 2022 году

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Строительство первого этапа улично-дорожной сети на территории административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке планируют завершить до конца 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На первом этапе строительства рабочие занимаются возведением моста через реку Сосенку. Кроме того, в план строительства входит сооружение путепровода над Калужским шоссе, а также строительство транспортного тоннеля.

— Строительство первого этапа включает в себя возведение более 18 километров дорог, из которых 4,82 километра уже введены в эксплуатацию, в том числе два путепровода над магистралью Солнцево — Бутово — Видное. Возведение оставшихся 13,47 километра дорог первого этапа планируется завершить в 2022 году, — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в коммунарке построят музейное фондохранилище.

По его словам, В Коммунарке также возведут физкультурно-оздоровительный центр площадью 19,5 тысячи квадратных метров с ледовой ареной, бассейнами и спортивными залами, пишет агентство городских новостей «Москва».

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