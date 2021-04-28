Реконструкцию здания Новой Третьяковки могут завершить в 2026 году

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

Реконструкцию здания филиала Третьяковской галереи на Крымском Валу могут завершить в 2026 году. Об этом на public-talk «Изменение архитектурного облика Москвы» сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, Третьяковская галерея учредила специальный фонд, куда привлекаются финансовые средства на реконструкцию.

— Я считаю это место будет дико модным, — проект от голландского архитектора Рема Колхаса уже готов, там будет масштабная реконструкция существующего здания, — заявил Кузнецов.

Он отметил, что здание ожидает серьезное перепланирование внутри. Также предполагается видоизменение внутреннего двора.

Кузнецов добавил, что не может назвать точных сроков окончания работ, так как проект не финансируется федеральной инвестиционной программой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Музей Суворова в Петербурге отметит юбилей со дня послевоенной реконструкции