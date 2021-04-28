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Реконструкцию здания Новой Третьяковки могут завершить в 2026 году
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Реконструкцию здания Новой Третьяковки могут завершить в 2026 году

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

Реконструкцию здания филиала Третьяковской галереи на Крымском Валу могут завершить в 2026 году. Об этом на public-talk «Изменение архитектурного облика Москвы» сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, Третьяковская галерея учредила специальный фонд, куда привлекаются финансовые средства на реконструкцию.

— Я считаю это место будет дико модным, — проект от голландского архитектора Рема Колхаса уже готов, там будет масштабная реконструкция существующего здания, — заявил Кузнецов.

Он отметил, что здание ожидает серьезное перепланирование внутри. Также предполагается видоизменение внутреннего двора.

Кузнецов добавил, что не может назвать точных сроков окончания работ, так как проект не финансируется федеральной инвестиционной программой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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выставка в Третьяковской галерееТретьяковская галерея на Крымском валуТретьяковская галарея
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