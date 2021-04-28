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Музей Суворова в Петербурге отметит юбилей со дня послевоенной реконструкции
Фото: A.Savin / Wikimedia Commons / FAL

Музей Суворова в Петербурге отметит юбилей со дня послевоенной реконструкции

Елена Фролова

Общество

Государственный мемориальный музей А. В. Суворова отметит 70 лет со дня своей послевоенной реконструкции 2 мая. В связи с этим событием в учреждении будут проведены праздничные мероприятия.

Так, непосредственно в день окончания реставрационных работ, всем желающим предложат посетить дополнительные экскурсии, а также принять участие в викторинах и с призами и послушать лекцию об истории музея. При этом каждый несовершеннолетний гость музея сможет опасть на территорию учреждения бесплатно.

Кроме того, после длинных майских праздников, 13 числа, откроется выставка «Второе рождение музея. 1951». Она посвящена созданию и открытию учреждения культуры в начале ХХ века. Здесь можно будет увидеть предметы из экспозиции 1951 года, некоторые из которых не выставлялись со времен Советского Союза, отмечают «Невские новости».

Например, взрослым и детям покажут мраморный портрет Александра Суворова, а также живописный портрет Иосифа Сталина, подписавшего в 1949 году постановление о восстановлении музея.

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