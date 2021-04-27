Третьяковка представила кинопрограмму к выставке «Даешь Кузбасс!»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Новой Третьяковке открылась выставка «Даешь Кузбасс!», приуроченная к юбилею одного из главных промышленных центров России. На ней представлен срез изобразительного искусства XX — начала XXI века, в котором экспонируются произведения на индустриальную тему из двух основных художественных музеев региона.

К выставке подготовлена большая кинопрограмма. 30 апреля, в пятницу, зрителям покажут фильмы «Крепче стали» — о Новокузнецке и его жителях, документальный о самой известной шахте Кузбасса — «Шахта Распадская» и документальный о самом большом в мире угольном разрезе «Черниговский» — «История настоящего дела» (12+).

В воскресенье, 2 мая, в Новой Третьяковке покажут документальную кинокартину об инициаторе построения коммунизма на Кузбассе голландце Себальде Рутгерсе — «Неутомимый голландец» и документальный фильм о трагической судьбе участников «Автономной индустриальной колонии «Кузбасс» — «Письмо в Америку» (12+).

На следующий день, 3 мая, зрителям представят фильм классика документального кино о сталинской индустриализации на Урале и в Кузнецком угольном бассейне — «Песнь о героях» и выпуски киножурналов о начальном этапе строительства Кузнецкстроя и событиях в Кемеровской области в 1980–1990-х годах: «Союзкиножурнал. Выпуск № 75» и «Сибирь на экране. Выпуск № 1» (12+).

В пятницу, 7 мая, можно увидеть фильмы «Черная жемчужина Кузбасса», «Синий кот на белом снегу» и «Иван Селиванов» (12+).

А в завершающий день работы выставки, 10 мая, зрителям покажут фильм «Человек с будущим» (12+).

Выставка открыта до 10 мая, сообщается на сайте галереи.

Читайте также: Выставка «Даешь Кузбасс!» откроется в Новой Третьяковке