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Выставка «Даешь Кузбасс!» откроется в Новой Третьяковке
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Даешь Кузбасс!» откроется в Новой Третьяковке

Ольга Маркова

Культура

Новая Третьяковка представляет выставку «Даешь Кузбасс!», приуроченную к юбилею одного из главных промышленных центров России. Экспозиция представляет неожиданный срез изобразительного искусства XX — начала XXI века. Ее особенность заключается в том, что на ней экспонируются произведения на индустриальную тему из двух основных художественных музеев региона — Музея изобразительных искусств Кузбасса и Новокузнецкого художественного музея. Экспозиция дополнена работами из фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного центрального музея современной истории России, Российской государственной библиотеки и Государственной Третьяковской галереи. Выставка открыта с 1 апреля по 10 мая, сообщается на сайте галереи.

Выставка откроет для московской публики новые имена художников и познакомит с работами мастеров разных поколений на индустриальную тему. Это самая крупная тематическая подборка художественных произведений, отражающих историю и культуру Кузбасса.

Проект демонстрирует преемственность традиции обращения к индустриальной тематике в отечественном изобразительном искусстве и переосмысление ее в творчестве современных художников.

Центральным произведением выставочного проекта «Даешь Кузбасс!» выбран плакат советского художника Александра Дейнеки «Дадим пролетарские кадры Урало-Кузбассу» (1931) из собрания Российской государственной библиотеки.

Экспозиция имеет три основных раздела. В первом представлены произведения искусства эпохи индустриализации, созданные художниками в 1920–1930-х годах.

Второй раздел экспозиции демонстрирует работы 1960–1980-х годов, выполненные преимущественно мастерами местной художественной школы и приезжавшими в регион художниками, как, например, Алексей Гландин и Борис Пленкин.

Третий раздел выставки посвящен современному искусству. Зритель увидит произведения Павла Отдельнова, Егора Плотникова и Ильи Гапонова. В 2007 году Отдельнов и Плотников отправились в творческое путешествие для изучения Новокузнецкого и Западно-Сибирского металлургических комбинатов. Целью поездки стало переосмысление опыта художников 1920–1930-х годов.

Выставка дополнена инсталляцией, на которой представлен фотоархив Спиридона Бывшего. Это уникальный фоторепортаж со строительства одного из главных объектов первой пятилетки — Коксохимзавода в Кузбассе (в то время называвшемся Щегловск).

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