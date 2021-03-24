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Новая Третьяковка открыла дверь в «Лабораторию Будущего»
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Новая Третьяковка открыла дверь в «Лабораторию Будущего»

Ольга Маркова

Культура

Новая Третьяковка представляет крупнейшую выставку современного искусства «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России». Экспозиция, в которую включены около 400 произведений, демонстрирует широкую панораму развития кинетического искусства в 1960–1970-х годах. До 10 мая москвичи и гости столицы могут увидеть визуально активные работы. Правда, организаторы предупреждают: произведения искусства могут вызывать чувство дискомфорта.

В основе кинетического искусства лежит идея трансформации: как художественной формы, так и самого процесса восприятия. Подвижность, изменчивость, нестабильность — определяющие качества для динамических произведений, преобразование которых происходит с помощью механических сил или визуальных эффектов.

Выставка состоит из четырех разделов, в каждом из которых выявлены наиболее характерные черты кинетизма и показано развитие его основных идей.

Раздел «Лаборатория зрения» посвящен исследованию визуального восприятия и художественным экспериментам по расширению его возможностей. «Лаборатория искусствометрии» демонстрирует работы, для которых важны точный расчет и рациональная объективация художественного процесса. Раздел «Лаборатория среды» собрал проекты по переустройству окружающего пространства в области архитектуры, дизайна, театра. В «Лаборатории синестезии» представлены проекты, авторы которых используют мультисенсорный подход и реализуют идею всеобъемлющего произведения.

В экспозиции представлены работы известных художников-кинетистов, создавших основной комплекс произведений в 1960–1970-х годах, и их предшественников — главных представителей русского авангарда начала XX века, а также современных авторов.

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