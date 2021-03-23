Новая Третьяковка впервые сопоставит искусство эпохи романтизма в России и Германии

Фото: Анна Быкова

В рамках Года Германии в России Новая Третьяковка откроет крупнейший в истории галереи международный выставочный проект «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии», разработанный в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена. Выставка будет открыта с 19 апреля до 8 августа, сообщается на сайте галереи.

Экспозиция объединяет работы крупнейших художников первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова и других.

Многолетняя дружба связывала русского поэта В. А. Жуковского и немецкого живописца К. Д. Фридриха, чьи картины украшали личные покои императорской семьи. Художник прославился своими философскими пейзажами — «ландшафтами души», в которых воплотилось философское постижение мира. Другой герой выставки — русский живописец Александр Иванов на протяжении всей жизни пытался создать новый язык религиозного искусства и стремился выразить в нем глубокое погружение и проникновение в суть евангельской истории.

Более 350 произведений, среди которых около 200 живописных полотен, а также рисунки, архивные материалы и уникальные экспонаты из десятков немецких и российских собраний, раскроют это художественное направление во всей многогранности, обозначив точки сближения и различия.

К выставке будут приурочены серия образовательных мероприятий, кинопоказы, лекции, концерты.

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