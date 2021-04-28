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Фасад дома в стиле ар-деко отреставрируют на северо-востоке Москвы
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Фасад дома в стиле ар-деко отреставрируют на северо-востоке Москвы

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 124к1 Карта всех событий

Фасад одного из корпусов исторического здания, известного как дом Наркомтяжпрома, отремонтируют на северо-востоке столицы. Его построили в 1938 году по проекту архитектора М. Ф. Гунгера, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Дом, построенный в стиле ар-деко, расположен на проспекте Мира, 124. Он состоит из 11 разноэтажных корпусов с развитыми карнизами и междуэтажными тягами. Для отопления огромного здания выстроили отдельную котельную.

Капремонт здания проведут по региональной программе капитального ремонта. Уточняется, что в нее попали больше 350 домов-памятников.

Ранее жителям столицы рассказали, как благоустроят Московскую аллею.

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