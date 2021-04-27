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Фасад исторического здания на Арбате отреставрируют
Фото: Анна Быкова

Фасад исторического здания на Арбате отреставрируют

Евгения Владимирова

Город
Россия, Москва, улица Арбат, 18/1с2 Карта всех событий

Власти Москвы планируют отреставрировать фасад исторического здания 1912 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Четырехэтажную постройку в русском стиле возвели по проекту архитектора Леонида Стеженского в честь 300-летия дома Романовых.

Здание было построено как помещение для церкви Николая Чудотворца Явленного. В доме жили священники и дьякон. Другой подъезд отвели под богадельню, библиотеку, зал общественных собраний, училище Братства святителя Николая и приходскую школу, в подвале находились столовая, кладовая и комнаты слуг. Квартиры в доме были пятикомнатными, на кухнях устанавливали дровяные плиты. Войти в здание можно было через пристройку, вход напоминал старинные церковные двери и выходил на Арбат.

Исторические здания нуждаются в постоянном уходе, многие из них попадают в региональную программу капитального ремонта. Эксперты отмечают, что реставрация исторических зданий ненамного сложнее ремонта обычных типовых домов. Сложности могут возникнуть только с реставрацией исторических фасадов, если в них много мелких элементов. Несмотря на это, строители продумывают индивидуальный план работ для каждого исторического здания.

Ранее стало известно об окончании реставрации фасада храма XVII века в центре Москвы.

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