Исторические надписи нашли на стенах павильона ВДНХ «Народное образование»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Мира, 119с2 Карта всех событий

На стенах павильона № 2 «Народное образование» на ВДНХ нашли надписи, посвященные развитию сельского хозяйства. Они украшали здание с 1954-го по 1959 год. Долгое время надписи считали утраченными, обнаружить их удалось только при проведении реставрационных работ.

Обнаруженные специалистами декоративные надписи — цитаты из постановления Пленума ЦК КПСС, а также изречение Иосифа Сталина. Одна из них гласит: «Теперь созданы все необходимые условия для широкого применения современной техники, достижения советской агрономической науки и богатейшего опыта передовиков и новаторов сельского хозяйства».

Эксперты определили состав краски, которой были сделаны надписи. Это оказалась имитация позолоты. На данный момент ведется работа по подбору оптимальной реставрационной технологии. Все буквы будут отреставрированы в соответствии с исторической отделкой павильона.

В самом павильоне ведут масштабную реконструкцию. В порядок уже привели оранжерею — там восстановили историческое покрытие пола из мрамора, воссоздали утраченное остекление.

Кроме того, в рамках реставрации будут обновлены окна и двери павильона, расчищен мраморный пол, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин объявил о начале масштабной реконструкции Южного речного вокзала