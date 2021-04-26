Исторические надписи нашли на стенах павильона ВДНХ «Народное образование»
На стенах павильона № 2 «Народное образование» на ВДНХ нашли надписи, посвященные развитию сельского хозяйства. Они украшали здание с 1954-го по 1959 год. Долгое время надписи считали утраченными, обнаружить их удалось только при проведении реставрационных работ.
Обнаруженные специалистами декоративные надписи — цитаты из постановления Пленума ЦК КПСС, а также изречение Иосифа Сталина. Одна из них гласит: «Теперь созданы все необходимые условия для широкого применения современной техники, достижения советской агрономической науки и богатейшего опыта передовиков и новаторов сельского хозяйства».
Эксперты определили состав краски, которой были сделаны надписи. Это оказалась имитация позолоты. На данный момент ведется работа по подбору оптимальной реставрационной технологии. Все буквы будут отреставрированы в соответствии с исторической отделкой павильона.
В самом павильоне ведут масштабную реконструкцию. В порядок уже привели оранжерею — там восстановили историческое покрытие пола из мрамора, воссоздали утраченное остекление.
Кроме того, в рамках реставрации будут обновлены окна и двери павильона, расчищен мраморный пол, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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