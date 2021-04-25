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Сергей Собянин объявил о начале масштабной реконструкции Южного речного вокзала
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин объявил о начале масштабной реконструкции Южного речного вокзала

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, проспект Андропова, 11к2 Карта всех событий

Начаты работы по реконструкции Южного речного вокзала в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Instagram в воскресенье, 25 апреля.

— Это важная транспортная точка Москвы на юге столицы. Но в последние годы из-за малой доступности пассажирам здесь реже принимают круизные теплоходы, — рассказал глава города.

Летом с вокзала можно будет отправиться на юг страны, поэтому работы не будут останавливать даже во время летней навигации, подчеркнул мэр.

Рабочие обновят здание вокзала, причалов и набережной. Кроме того, появятся новые зоны отдыха, летние кафе и велодорожки. Реставрация закончится ко Дню города в 2022 году, заключил Сергей Собянин.

Ранее мэр рассказал о развитии железнодорожного транспорта в Москве.

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реконструкцияреконструкция вокзалаСергей Собянин
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