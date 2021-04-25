Сергей Собянин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в Москве

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Развитие железнодорожного транспорта в столице имеет такой же приоритет, как и метро. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 25 апреля.

— Сегодня для нас проекты, связанные с развитием железнодорожного транспорта, они в таком же приоритете, как метро. По сути дела, это наземный транспорт, и он не должен отличаться от метрополитена, — рассказал глава города.

Железнодорожный и магистральный транспорт столицы экологичен, ведь выбросы от них меньше, чем от автомобилей, подчеркнул Сергей Собянин.

Москва перестанет закупать автобусы на моторном топливе в этом году. Кроме того, на данный момент в столице самый большой парк электробусов в Европе, заявил мэр в эфире «России 1».

Ранее сообщалось о том, что МЦД-3 сможет обслуживать около 47 миллионов пассажиров в год.

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