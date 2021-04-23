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Фасад храма XVII века постройки отреставрировали в центре Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Фасад храма XVII века постройки отреставрировали в центре Москвы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Брюсов переулок, 15/2с3 Карта всех событий

Завершена реставрация изображений евангелистов и святых на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Об этом сообщили в столичном департаменте культурного наследия в пятницу, 23 апреля.

— В ходе реставрационных работ специалисты выполнили укрепление красочного слоя и штукатурного основания, удалили масляные записи, восполнили утраты грунта, тонировали живопись. Сейчас все леса сняты, и жители могут полюбоваться историческими росписями. Следующим этапом будет реставрация интерьеров, — поделился руководитель ведомства Алексей Емельянов.

Храм располагается по адресу Брюсов переулок, дом 15/2, строение 3. Его построили в XVII веке, он признан памятником архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения. Предварительные исследования позволили реставраторам открыть фрагменты живописи, которые долгие годы были закрашены. Так, была найдена композиция «Пророк Елисей с огненным восхождением пророка Илии».

Специалисты также укрепили стены храма, усилили конструкцию кровли и поменяли ее покрытие. Кроме того, была установлена водосточная система и восстановлен белокаменный цоколь церкви. В храме находится одна из известных городских святынь — икона Богоматери «Взыскание погибших» из разрушенной в 1936 году церкви Рождества Христова в Палашах, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали о первых находках в палатах XVII века в центре столицы.

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храмреставрацияруководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов
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