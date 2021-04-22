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Москвичам рассказали о первых находках в палатах XVII века в центре столицы
Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

Москвичам рассказали о первых находках в палатах XVII века в центре столицы

Иван Юминов

Город
Хохловский переулок, дом 7-9, строение 1-3Карта всех событий

Специалистам удалось обнаружить несколько исторических элементов во время исследований палат дьяка Украинцева, которые являются объектом культурного наследия федерального значения. Об этом рассказали в столичном департаменте культурного наследия в четверг, 22 апреля.

— Буквально на днях было сделано несколько открытий, которые будут учтены при разработке реставрационного проекта. Эксперты обнаружили декор полуколонн, фрагменты венчающего карниза, чугунные порталы каминов и изразцовую печь, — поделился глава ведомства Алексей Емельянов.

Москвичам рассказали о первых находках в палатах XVII века в центре столицыФото: Департамент культурного наследия города Москвы

Палаты расположены по адресу Хохловский переулок, дом 7–9, строение 1–3. В них, в частности, специалистам удалось обнаружить фрагменты венчающего карниза и полуколонн, а также чугунные порталы каминов и изразцовую печь.

Первым владельцем палат, которые были построены в последней трети XVII века, был дьяк Емельян Украинцев. После его смерти их владельцем стал генерал-фельдмаршал Михаил Голицын, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее московские археологи нашли скребницу XVII века на улице Петровке.

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