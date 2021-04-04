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Артефакты XII–XV веков обнаружили в центре Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Артефакты XII–XV веков обнаружили в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Ильинка Карта всех событий

Во время археологических исследований на территории Китай-города в Москве были обнаружены предметы времен становления Москвы. Об этом рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Возраст находок составляет от 600 до 900 лет. После реставрации, которую вели в течение трех лет, артефакты направят в Музей Москвы. По украшениям и предметам быта можно узнать, как жили москвичи сотни лет назад.

Артефакты XII–XV веков обнаружили в центре МосквыСтеклянные браслеты. Подобные изделия в Москве обычно датируются 60-ми годами XII века — первой половиной XIV века / Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Алексей Емельянов уточнил, что все украшения нашли на улице Ильинке. Находки относятся к XII–XV векам.

— Среди артефактов есть височные кольца вятичей, женские обереги-лунницы, а также перстни и стеклянные браслеты, одна из самых древних валют человечества — ракушки каури, пряслица, которые тоже могли заменять монеты, а также фрагменты домонгольской керамики, — отметил руководитель департамента.

Археологи считают, что артефакты указывают на экономическое и социальное развитие поселения еще до возникновения города Москвы. В частности, о торговле свидетельствуют ракушки каури и шиферные пряслица, которые могли использовать как древние виды валют.

Артефакты XII–XV веков обнаружили в центре МосквыОдна из самых древних валют человечества — ракушки каури / Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Больше всего на территории Китай-города было найдено височных колец, которые носили в ушах или прикрепляли к ленте. Украшения лунницы были женскими оберегами в виде серег, колец и пряжек из цветных металлов. Кроме того, археологи обнаружили стеклянные браслеты и перстни, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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