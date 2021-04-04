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Около Музея Победы пройдет 50-я вахта Почетного караула
Фото: пресс-служба Музея Победы

Около Музея Победы пройдет 50-я вахта Почетного караула

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В воскресенье, 4 апреля, около Музея Победы пройдет юбилейная, 50-я в этом году, вахта почетного караула у Вечного огня. На пост № 1 встанут 25 учеников столичной школы № 1557.

Первая смена часовых заступит на пост в 10:00. Караул будет сменяться каждые 20 минут. Подготовкой кадетов к несению вахты занимается Центр патриотического воспитания и школьного спорта. Школьники несколько месяцев готовились к этому событию. Они посещали дополнительные занятия по строевой подготовке, занимались отработкой церемониального шага и маршрутов движения караульных.

Во время церемонии кадеты возложат цветы к Вечному огню, также в рамках проекта они побывают на экскурсии в Музее Победы и посмотрят светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» в зале Славы.

Акция пройдет в рамках образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы».

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почетный караулмузей ПобедыМосква
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