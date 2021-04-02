Музей Победы посвятит урок мужества Дню освобождения узников концлагерей

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы проведет очередной урок мужества в пятницу, 2 апреля. Он будет посвящен Дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля.

Героем урока мужества станет председатель Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Инна Павловна Харламова. Она расскажет об операции «Эскулап» по освобождению концлагеря Озаричи, который был полигоном для испытаний биологического оружия массового поражения. Узников лагеря Озаричи намеренно заразили сыпным тифом. Немцы полагали, что борьба с эпидемией в оставленном ими лагере сдержит наступление советских войск, однако их план провалился.

Гости урока мужества узнают, как в начале марта 1944 года разведчики 65-й армии генерала Батова обнаружили на болотах рядом с поселком Озаричи Калинковичского района Белоруссии лагеря с узниками. 18 марта командир 37-й дивизии генерал Ушаков предъявил немецкому командованию ультиматум – освободить всех узников в течение 24 часов. Требование было выполнено.

19 марта началась борьба с сыпным тифом, которым были заражены узники. Для борьбы с распространением эпидемии задействовали 3000 врачей и медсестер. Спасая детей, 50 красноармейцев и медиков заболели тифом и скончались.

Виртуальное занятие организовано Детским центром Музея Победы совместно с Московской областной общественной организацией бывших несовершеннолетних узников фашизма. Урок мужества начнется в пятницу, 2 апреля, в 15:00.

Ранее стало известно, что онлайн-уроки мужества Музея Победы набрали более 150 тысяч просмотров за год. С момента старта проекта, 27 апреля 2020 года, было организовано 85 виртуальных встреч с военнослужащими, ветеранами, участниками боевых действий и другими героями.

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