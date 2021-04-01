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Более 80 онлайн-уроков Мужества провел Музей Победы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 80 онлайн-уроков Мужества провел Музей Победы

Юлия Курганова

Культура

Более 150 тысяч просмотров за год набрали онлайн-уроки Мужества Музея Победы. С момента старта проекта, 27 апреля 2020 года, было организовано 85 виртуальных встреч с военнослужащими, ветеранами, участниками боевых действий и другими героями. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Детский центр Музея Победы в 2021 году начал сотрудничать с «Орленком». Теперь там проводят не только тематические смены «Школьный музей Победы», но и организуют вместе с нами онлайн-уроки Мужества. Интернет-трансляции, которые ведут ребята из «Орленка» — одни из самых популярных, — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Такой урок Мужества из «Орленка» провели школьники ко Дню защитника Отечества. Его героем был ветеран Великой Отечественной войны, летчик, подполковник в отставке, почетный гражданин Тульской области Николай Кульпов. Эфир посмотрели около 4000 пользователей, к нему присоединились зрители из десятков российских регионов.

Перед пользователями выступали герои из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и других городов. Наибольшее число просмотров было у урока с участием старшего методиста Санкт-Петербургского Садово-архитектурного колледжа Светланы Клементьевой. Она рассказала о воспоминаниях родных о блокаде Ленинграда, трансляция набрала более 6000 просмотров.

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урок мужествамузей Победыонлайн-трансляция
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