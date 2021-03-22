Музей Победы предложил принять участие в конкурсе стихов о войне

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы дал старт IV Всероссийскому конкурсу «Поэзия Победы». Начало конкурсу было положено в воскресенье, 21 марта, когда отмечался Международный день поэзии.

Конкурс приурочен к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Музей Победы предложил молодым талантам помочь нашим современникам с помощью поэзии перенестись в те грозные годы.

Задача конкурсантов — попытаться передать переживания участников тех событий, горечь разлуки и боль утрат, надежду на встречу и несокрушимую веру в Победу. Стихотворения могут быть посвящены героям Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны. Также в основу произведений могут лечь семейные истории.

Конкурс проводится в трех номинация: для школьников в возрасте от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также взрослым от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов. Итоги конкурса подведут накануне Дня памяти и скорби, 21 июня 2021 года.

Лучшие работы разместят на сайте и в социальных сетях Музея Победы. Победители в каждой возрастной категории получат призы, по итогам конкурса также будет издан онлайн-сборник лучших стихов.

Чтобы стать участником творческого состязания, необходимо заполнить электронную заявку на официальном сайте музея до 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Музей Победы покажет посетителям уникальных фронтовых кукол.

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