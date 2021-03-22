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Музей Победы предложил принять участие в конкурсе стихов о войне
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы предложил принять участие в конкурсе стихов о войне

Татьяна Плотникова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы дал старт IV Всероссийскому конкурсу «Поэзия Победы». Начало конкурсу было положено в воскресенье, 21 марта, когда отмечался Международный день поэзии.

Конкурс приурочен к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Музей Победы предложил молодым талантам помочь нашим современникам с помощью поэзии перенестись в те грозные годы.

Задача конкурсантов — попытаться передать переживания участников тех событий, горечь разлуки и боль утрат, надежду на встречу и несокрушимую веру в Победу. Стихотворения могут быть посвящены героям Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны. Также в основу произведений могут лечь семейные истории.

Конкурс проводится в трех номинация: для школьников в возрасте от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также взрослым от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов. Итоги конкурса подведут накануне Дня памяти и скорби, 21 июня 2021 года.

Лучшие работы разместят на сайте и в социальных сетях Музея Победы. Победители в каждой возрастной категории получат призы, по итогам конкурса также будет издан онлайн-сборник лучших стихов.

Чтобы стать участником творческого состязания, необходимо заполнить электронную заявку на официальном сайте музея до 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Музей Победы покажет посетителям уникальных фронтовых кукол.

Читайте также: Музей Победы рассказал о подлодках, представленных в учреждении

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