Музей Победы покажет посетителям уникальных фронтовых кукол

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы в Москве приглашает москвичей и гостей столицы познакомиться с уникальными экспонатами — раритетными куклами, созданными в годы Великой Отечественной войны.

Мягкие мимирующие перчаточные куклы созданы театральным художником Екатериной Терентьевной Беклешовой перед Великой Отечественной войной из шерсти, дерева, хлопчатобумажной ткани, папье-маше. Внутри кукол находится сложное сочетание трубочек, выемок, складок, управляя которыми можно продемонстрировать различные эмоции и «оживить» персонаж.

В начале Великой Отечественной войны Беклешова создала два комплекта военных кукол, изображающих Гитлера, Геббельса, Черчилля, Муссолини и немецкого солдата. По заказу Политуправления Красной Армии кукок отправили фронтовой бригаде артистов, выступавшей перед красноармейцами в перерывы между боями для поддержки боевого духа. С Геббельсом работал Аркадий Райкин, с Муссолини в костюме Пьеро – Сергей Образцов, с Гитлером и фрицем — сын Екатерины Терентьевны Борис Беклешов.

В 1943 году Беклешова создала еще 5–7 комплектов военных кукол для работы на фронтах. Три куклы из собрания Музея Победы относятся к одному из этих комплектов.

Увидеть уникальные куклы можно в экспозиции «Подвиг Народа». Кроме того, Рассказ об этих фронтовых агитационных куклах можно услышать на YouTube-канале музея.

Ранее сообщалось, что Музей Победы в Москве проведет в воскресенье, 21 марта, праздничный концерт участников всероссийского открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Юные таланты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской и Ярославской областей представят программу, в которую вошли патриотические песни и танцевальные номера на основе известных военных мелодий.

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