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Музей Победы пригласил на бесплатный праздничный концерт 21 марта
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы пригласил на бесплатный праздничный концерт 21 марта

Татьяна Плотникова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы в Москве проведет в воскресенье, 21 марта, праздничный концерт участников всероссийского открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы».

Юные таланты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской и Ярославской областей представят программу, в которую вошли патриотические песни и танцевальные номера на основе известных военных мелодий.

В концерте примут участие вокалисты Анна Бобылева, Юлия Шибаева, Людмила Серебрякова, Anna Lex, Дарья Лобко, Екатерина Спиридонова, Mаri, Марк Мазепа, Людмила Серебрякова, а также участники студии эстрадного вокала «Конфетти».

Московская студия современного танца «Гротеск» представит хореографические номера «А зори здесь тихие», «А закаты алые», «С чего начинается Родина».

В концерте прозвучат также песни «Это просто война», «Ах, девочки, дожить бы до весны», «В лесу прифронтовом», «Майский вальс» и другие произведения советских и российских авторов.

Посетители музея смогут увидеть праздничный концерт бесплатно. Он начнется в Зале Полководцев в 14:00.

Ранее сообщалось, что 20 марта в Музее Победы прошла праздничная программа, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией. Посетителей пригласили на бесплатные концерты, во время которых артисты представили военно-патриотический репертуар.

Читайте также: Музей Победы разместил онлайн-экскурсию ко Дню воссоединения Крыма с Россией

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