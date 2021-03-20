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Концерты ко Дню воссоединения Крыма с Россией пройдут в Музее Победы 
Фото: пресс-служба Музея Победы

Концерты ко Дню воссоединения Крыма с Россией пройдут в Музее Победы 

Юлия Курганова

Афиша

В субботу, 20 марта, в Музее Победы пройдет праздничная программа, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией. Посетителей пригласили на бесплатные концерты, во время которых артисты представят военно-патриотический репертуар. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Так, станцевальными номерами выступит детский балет академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Юные артисты подготовили композиции «Светит месяц», «Севастопольский вальс», «Тимоня» и музыкальный коллаж по мотивам народных и советских песен «К параду, смирно». Также с военно-патриотическими песнями выступит столичный творческий коллектив «Музыкальная дорожка».

Завершит концерт выступление духового оркестра Академии имени Маймонида РГУ имени А.Н. Косыгина. Музыканты исполнят «Майский вальс», «Севастопольский вальс», «От героев былых времен», «Пляска», марш «Российский Крым», вальс «Синий платочек».

Праздничная программа начнется в 14:10.

Читайте также: Музей Победы разместил онлайн-экскурсию ко Дню воссоединения Крыма с Россией

концертвоссоединение Крыма с Россиеймузей Победы
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