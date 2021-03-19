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Музей Победы разместил онлайн-экскурсию ко Дню воссоединения Крыма с Россией
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Музей Победы разместил онлайн-экскурсию ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Юлия Курганова

Культура

Музей Победы разместил на сайте видеоролик, который посвящен Дню воссоединения Крыма с Россией. Ролик вышел в рамках программы «Люди и судьбы» онлайн-телевидения учреждения. Об этом сообщила пресс-служба музея.

— Мы расскажем вам о человеке, чья судьба неразрывно связана с Крымской землей. Речь пойдет о легендарном летчике-асе — Амет-Хане Султане, — отметил экскурсовод Музея Победы Николай Лахтиков.

Онлайн-посетители побывают на открытой площадке боевой техники музея, увидят редкие снимки и кадры кинохроники. Ведущий расскажет о судьбе летчика, о том, почему так дорог ему был Крым, о любви к небу и подвигах в годы войны.

Лахтиков рассказал, что опытные летчики считали Амет-Хана сильным врагом. Он смог выжить после того, как своим «Харрикейном» протаранил в воздухе бомбардировщик «Юнкерс-88». В том бою два офицера люфтваффе погибли, а двое попали в плен, подчеркнул сотрудник Музея Победы.

Пользователи узнают о наградах героя и о том, как в Крыму увековечили его память.

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Крымроссийский летчикмузей Победы
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