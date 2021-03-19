Всероссийский урок мужества проведет Музей Победы 19 марта

В пятницу, 19 марта, Музей Победы проведет всероссийский урок мужества. Гостем виртуального занятия станет актриса Светлана Лебедева, а ведущими выступят участники тематической смены «Школьный музей Победы» ВДЦ «Орленок». К онлайн-занятию присоединятся школьники из разных российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Интернет-трансляция будет посвящена одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны — блокаде Ленинграда. Гостья урока расскажет свою личную, семейную историю — о прабабушке, бабушке и дяде, которые пережили то тяжелое время. Она поделится, как хранили в семье память о тех годах, что вспоминали блокадники.

Также зрители познакомятся с творческой биографией актрисы и услышат интересные истории со съемочных площадок, например телесериала «Диверсант. Конец войны».

Виртуальное занятие организовано Детским центром Музея Победы совместно с ВДЦ «Орленок». Урок начнется в 11:00 по московскому времени.

Присоединиться к интернет-встрече могут все желающие. Для этого нужно открыть официальную группу Детского центра Музея Победы и найти запись с эфиром.

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