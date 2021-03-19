Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Всероссийский урок мужества проведет Музей Победы 19 марта

Всероссийский урок мужества проведет Музей Победы 19 марта

Юлия Курганова

Культура

В пятницу, 19 марта, Музей Победы проведет всероссийский урок мужества. Гостем виртуального занятия станет актриса Светлана Лебедева, а ведущими выступят участники тематической смены «Школьный музей Победы» ВДЦ «Орленок». К онлайн-занятию присоединятся школьники из разных российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Интернет-трансляция будет посвящена одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны — блокаде Ленинграда. Гостья урока расскажет свою личную, семейную историю — о прабабушке, бабушке и дяде, которые пережили то тяжелое время. Она поделится, как хранили в семье память о тех годах, что вспоминали блокадники.

Также зрители познакомятся с творческой биографией актрисы и услышат интересные истории со съемочных площадок, например телесериала «Диверсант. Конец войны».

Виртуальное занятие организовано Детским центром Музея Победы совместно с ВДЦ «Орленок». Урок начнется в 11:00 по московскому времени.

Присоединиться к интернет-встрече могут все желающие. Для этого нужно открыть официальную группу Детского центра Музея Победы и найти запись с эфиром.

Читайте также: Новые маршруты о войне появятся в проекте «Московский экскурсовод»

урокмузей Победыонлайн-трансляция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте