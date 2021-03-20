Музей Победы рассказал о подлодках, представленных в учреждении
В пятницу, 19 марта, в День моряка-подводника РФ, Музей Победы, рассказал о подлодках, которые могут представлены в учреждении.
На открытой площадке музея, в экспозиции военно-морского флота, посетители могут увидеть две рубки подводных лодок периода Великой Отечественной войны —Гвардейского минного заградителя Л-3 «Фрунзовец» II серии и Краснознаменной средней подводной лодки Щ-307 «Треска».
До 1993 года они находились в Лиепае (Латвия), а после распада СССР их эвакуировали в Россию и в канун 50-летия Победы установили в музее.
Гости музея могут узнать более подробную историю их создания, получить сведения об их боевом пути во время экскурсии «Оружие Победы». Программа посвящена военной технике и вооружению времен ВОВ.
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