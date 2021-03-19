Названы уникальные военные предметы, подаренные россиянами Музею Победы

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Фонду Музея Победы подарили еще 70 уникальных военных фотографий, сделанных примерно в 1945 году. Эксклюзивные снимки подарила жительница Москвы Маргарита Михальчук. Об этом сотрудники музея рассказали порталу Nation News.

Эти фото в свое время снял дядя москвички — офицер-фронтовик Иван Котельников. В период Великой Отечественной войны он был командиром бригады в четвертой воздушной армии. Все снимки в общей сложности были сделаны с мая по июль 1945 года. На кадрах запечатлены улицы Берлина, а также редкие моменты отдыха советских солдат.

Как объяснили сотрудники музея, Маргарите Михальчук уже за 80 лет. Она передала ценные фотографии фонду, так как переживает, что после ее смерти они могут пропасть.

— У Маргариты Николаевны нет родственников. У ее покойного дяди тоже не было никого из близких, поэтому после его смерти эти уникальные кадры хранила она. Фотографии в своем большинстве были практически без каких-либо опознавательных знаков: ни год, ни место не указаны, — рассказала редактор информационного центра Музея Победы Юлия Григорьева.

Сотрудникам музея пришлось провести большую научную работу, чтобы выяснить, кто и что на этих снимках, а также когда они были сделаны.

Кроме этого, специалисты музея отметили, что жители России часто дарят фонду архивные фото и другие памятные предметы, которые имеют отношение к Великой Отечественной войне. Только за 2020 год музею передали 1625 предметов, а в 2019 году — 737. Среди них коллекционное оружие, награды, рисунки и фронтовые письма, газеты и журналы военных лет.

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