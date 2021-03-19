Выставка «Поэзия и проза о войне» откроется в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы 21 марта, во Всемирный день поэзии, приглашает на выставку «Поэзия и проза о войне».

Экспозиция посвящена творчеству поэтов и писателей в годы Великой Отечественной войны. На выставке представлено около 200 экспонатов, среди которых личные вещи, документы, фотографии, опубликованные в годы войны произведения Юлии Друниной, Ольги Берггольц, Константина Симонова, Александра Твардовского, Михаила Исаковского, Евгения Евтушенко и других.

Концепция выставки необычна. Посетителям не просто представят экспонаты — многие подлинные предметы времен Великой Отечественной станут своеобразной иллюстрацией для отрывков из знаковых военных произведений. Так, стихи Ольги Берггольц дополняют кусочек блокадного хлеба, метроном и программка на легендарный концерт Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

Выставка будет работать до 1 мая.

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