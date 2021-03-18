Музей Победы представит новую выставку к 80-летию штурмовика Ил-2

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В субботу, 20 марта, Музей Победы представит обновленный экспозиционный проект «Герои тыла». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Выставка приурочена к 80-летию принятия на вооружение штурмовика Ил-2. Он стал самым массовым боевым самолетом времен Второй мировой войны. Посетители узнают о судьбе создателя штурмовика Сергея Ильюшина. На выставке покажут около 30 раритетов из фондов музея.

Кроме того, москвичи и гости столицы увидят редкие фото военных лет. Выставка будет работать с 20 апреля по 5 мая 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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