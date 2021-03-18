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Церемония награждения лучших досаафовцев Москвы пройдет в Музее Победы
Фото: Музей Победы

Церемония награждения лучших досаафовцев Москвы пройдет в Музее Победы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы в четверг, 18 марта, состоится III пленум совета регионального отделения «ДОСААФ России» города Москвы.

В ходе пленума будут подведены итоги 2020 года и пройдет обсуждение задач на 2021 год. Во время торжественной части назовут лучшее отделение ДОСААФ города Москвы и лучшее местное отделение, а также наградят отличившихся сотрудников.

В заключение пленума состоится праздничный концерт с участием народного артиста Азербайджана Сархана Гурбанбекова, представителей творческого союза юнармейских отрядов Центрального дома Российкой армии, народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, заслуженных артистов России Сергея и Николая Радченко и духового оркестра «Юные досаафовцы Москвы».

Мероприятие пройдет в кинозале «Жуков» Музея Победы, начало — в 14:00.

Ранее в Музее Победы рассказали о солдатских медальонах, введенных в 1941 году.

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