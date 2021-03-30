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Выставку к 165-летию окончания Крымской войны представил Музей военной формы
Фото: Анна Быкова

Выставку к 165-летию окончания Крымской войны представил Музей военной формы

Ольга Маркова

Культура

Музей военной формы Российского военно-исторического общества представил обновленную экспозицию зала «Николай I. Севастополь». Поводом для обновления стало 165-летие со дня подписания Парижского мира, положившего конец боевым действиям между Россией, Турцией и европейским странами в ходе Крымской (Восточной) войны 1853–1856 годов.

Редкие экспонаты — свидетели событий и непосредственные участники военных действий, олицетворяющие память о героических эпизодах Крымской войны, — прибыли на выставку из частных коллекций.

Ключевым моментом на европейском театре военных действий стала 349-дневная оборона Севастополя, в очередной раз продемонстрировавшая нашим противникам мужество русских воинов. Часть предметов, представленных для показа, украшена цифрой 349 — по числу дней обороны. Например, жетон, известный под наименованием «Крест железа и крови», учрежденный для участников обороны Севастополя в 1890 году. Изображение жетона было размещено на знаках нескольких полков русской армии, принимавших участие в севастопольских сражениях. Эти полковые знаки также можно увидеть на выставке.

В экспозиции демонстрируется более 50 экспонатов: награды участников событий, коллективные полковые награды: знаки на головные уборы, памятные медали, наградной наперсный крест для полковых священников, принимавших участие в обороне Севастополя.

Элементы военной формы представлены кокардами, киверными налобниками, ополченческими знаками, а также редкими мундирными пуговицами военного и морского министерства.

Выставка продлится до 15 августа, сообщается на сайте музея.

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