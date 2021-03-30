Выставка «Разыскания и находки» откроется в Музее Герцена

Фото: Ivengo(RUS) / public domain

В год своего 100-летия Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля представляет научно-экспозиционный проект «Домашние истории» — серию выставок о мемориальных зданиях и помещениях, в которых находятся музейные отделы объединения.

6 апреля 2021 года исполняется 45 лет со дня открытия отдела «Дом-музей А. И. Герцена». В этот день состоится открытие выставки «Разыскания и находки» редко экспонируемых реликвий герценовской коллекции, сообщается на сайте музея. Выставка продлится до 21 мая.

Постоянная экспозиция Дома-музея А. И. Герцена «Я служил на пользу России словом и делом» позволяет достаточно широко познакомиться с жизнью и творчеством писателя. Однако за пределами постоянно экспонируемого в Музее Герцена остается еще немало семейных реликвий, писем-автографов и рисунков, не выдерживающих длительного открытого показа, и некоторых других раритетов, прежде не выставлявшихся.

Подлинная сенсация юбилейной выставки — семейные реликвии: иконка «Александр Невский», запонка Герцена, его бурачок для марок, медальоны, тончайшие вещицы Натальи Александровны Герцен и другие мемории с вкраплением драгоценных металлов. Выставка открывает возможность на короткое время вывести эти драгоценные редкости Герцена и его семьи из специального фондового «заточения» и впервые представить посетителям.

Читайте также: Музей Пушкина открыл «Мир семейного счастья»