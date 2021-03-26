Музей Пушкина открыл «Мир семейного счастья»

Фото: www.mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Государственный музей А. С. Пушкина до 9 мая приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Мир семейного счастья. Семья А. С. Пушкина», приуроченную к 190-летию свадьбы А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой. Выставочный проект организован совместно с Всероссийским музеем А. С. Пушкина (Санкт-Петербург).

Выставка состоит из трех частей. Первый раздел экспозиции посвящен предкам А. С. Пушкина, ведь идея сохранения родовой памяти чрезвычайно занимала поэта на протяжении всей жизни. Русская история проходила через частную жизнь Пушкиных и Ганнибалов, и потому понятие дома, родового гнезда имело для поэта особый смысл.

Раздел составили портреты предков поэта, а также изображения родовых поместий Пушкиных — Ганнибалов и виды Москвы — города, где поэт появился на свет и провел первые годы своей жизни.

Следующий раздел экспозиции посвящен свадьбе А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой. Настойчивое стремление обрести свой дом и свою семью не оставляло Пушкина на протяжении нескольких лет. Но 18 февраля 1831 года в Москве в церкви Большого Вознесения состоялось венчание Пушкина и Гончаровой. Среди экспонатов раздела — портреты Пушкина и Натальи Николаевны, ее родственников. Здесь же представлены виды Полотняного завода, имения Гончаровых; изображения Москвы и Царского Села, куда спустя три месяца после свадьбы уехали Пушкины; Петербурга, в котором поэт провел годы юности и годы зрелости.

Третий зал экспозиции посвящен потомкам поэта, размышление о которых было для него неотделимо от представлений о доме и семье. Здесь демонстрируются изобразительные материалы и документы, принадлежавшие детям Пушкина, его внукам и правнукам.

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