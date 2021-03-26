Музей Пушкина представил выставку «Как наши годы-то летят»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Государственный музей имени А. С. Пушкина представил москвичам и гостям столицы выставочный проект «Как наши годы-то летят». До 10 мая в залах музея представлена оптимистическая экспозиция о том, что «шестьдесят пять +» — это не закат жизни. Это возраст, в котором человек еще полон сил и творческих устремлений. Свидетельство тому — деятельность выдающихся представителей русской и мировой культуры, живописные и графические портреты которых присутствуют на выставке.

Здесь можно увидеть портреты всемирно известных писателей Л. Н. Толстого и И. С. Тургенева; великих полководцев А. В. Суворова и М. И. Кутузова; крупнейшего мастера русской портретной резцовой гравюры Н. И. Уткина; историка, археолога и художника А. Н. Оленина и многих других. В состав выставки также вошли портреты неизвестных – «маститых старцев» и женщин, «в летах полной зрелости» еще сохранивших следы былой красоты, запечатленной художниками для будущих поколений.

На выставке представлены живописные и графические портреты XVIII–XIX веков, которые составляют ядро экспозиции. Одни из них выполнены признанными художниками того времени – П.Ф. Борелем, В.И. Гау, К.К. Гампельном, Б.-Ш. Митуаром; другие – неизвестными мастерами.

Большинство людей, изображенных на портретах, – это выдающиеся ученые, художники, скульпторы, литераторы и государственные деятели, прожившие долгую и яркую жизнь. Предметы мебели и декоративно-прикладного искусства позволяют почувствовать атмосферу эпохи, а редкие книжные издания и рукописные материалы того времени воссоздают исторический, нравственный и культурно-бытовой контекст, в котором жили и действовали герои выставки.

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