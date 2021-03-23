Музей Пушкина примет участие в акции «Ночь театров»

Фото: Анна Быкова

Государственный музей А. С. Пушкина в субботу, 27 марта, примет участие в городской акции «Ночь театров», сообщается на сайте музея.

Музей представит вниманию зрителей театральный проект Андрея Беркутова «А. С. Пушкин. Из повестей Белкина» — моноспектакль, созданный по повестям «Гробовщик» и «Метель».

Примечательная особенность постановки в том, что всех персонажей спектакля играет артист МХТ им. А. П. Чехова Данила Стеклов.

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