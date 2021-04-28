Дом по реновации на 108 квартир построили в Бирюлеве Восточном
В Бирюлеве Восточном завершилось строительство дома по программе реновации. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Объект находится по адресу Загорьевская улица, владение 2/1. Дом рассчитан на 108 квартир. На первом этаже расположены вестибюль, лифтовый холл, комната дежурного, технические помещения, зона почтовых ящиков. В здании установили лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Кроме того, дом оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Рабочие установили детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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