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Дом по реновации на 108 квартир построили в Бирюлеве Восточном
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дом по реновации на 108 квартир построили в Бирюлеве Восточном

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Загорьевская улица, 2/1 Карта всех событий

В Бирюлеве Восточном завершилось строительство дома по программе реновации. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект находится по адресу Загорьевская улица, владение 2/1. Дом рассчитан на 108 квартир. На первом этаже расположены вестибюль, лифтовый холл, комната дежурного, технические помещения, зона почтовых ящиков. В здании установили лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Кроме того, дом оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Рабочие установили детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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