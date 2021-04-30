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Первый дом по реновации в Головинском районе поставили на кадастровый учет
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Первый дом по реновации в Головинском районе поставили на кадастровый учет

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Флотская улица, 68к1 Карта всех событий

Новый дом, построенный на севере столицы по программе реновации, поставили на кадастровый учет в Управлении Росреестра по Москве. Также было зарегистрировано право собственности на первую квартиру. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Здание, рассчитанное на 161 квартиру, расположено по адресу Флотская улица, 68, корпус 1. На первом этаже дома собираются разместить центр информирования населения, аптеку, магазины и кафе, секции для детей.

По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, ведомство максимально упростило регистрационные действия по многоквартирным домам, построенным по программе реновации.

— Жилой объект на Флотской улице стал первым в Головинском районе, поставленным на кадастровый учет за время реновации. При этом на севере столицы на данный момент нами оформлено шестнадцать домов, четыре из которых — с начала года, — отметил он.

Ранее в столичном районе Котловка началось строительство первого дома по программе реновации.

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реновациякадастровый учетРосреестр
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