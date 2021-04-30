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Строительство дома по программе реновации началось в столичном районе Котловка
Фото: АГН Москва

Строительство дома по программе реновации началось в столичном районе Котловка

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова, 47к2 Карта всех событий

Дом по программе реновации начали строить в районе Котловка на юго-западе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

Объект возводят по адресу улица Дмитрия Ульянова, владение 47. Новостройку планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году, уточнил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

В двух корпусах объекта организуют 378 квартир. Кроме того, на территории предусмотрено строительство подземной стоянки, высадка деревьев и установка детских и спортивных площадок. Уточняется, что первые этажи здания будут нежилыми, пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось, что дом по реновации на 108 квартир построили в Бирюлеве Восточном.

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