Строительство станции Печатники МЦД-2 завершили на 60 процентов

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Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Строительство новой станции Печатники второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) завершили на 60 процентов. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что на объекте закончили монтаж металлических конструкций для надземного перехода. В настоящее время специалисты работают над остеклением и возводят платформы.

— Новая станция Печатники D2 строится между станциями Текстильщики и Люблино на границе районов Печатники и Текстильщики. Здесь ведутся масштабные работы: строятся станции МЦД и БКЛ, а также Юго-Восточная хорда, — отметили в пресс-службе.

Внутри станции будут организованы залы ожидания, а также восемь эскалаторов и лифты. Предполагается, что в сутки станцией будут пользоваться около 11 тысяч пассажиров к 2030 году, а нагрузка на московское метро сократится.

Станция Печатники позволит объединить метро, МЦД и наземный транспорт. Кроме того, местные жители смогут пользоваться удобным пешеходным переходом через железную дорогу, что сократит время пути до станции, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что новую платформу на станции Апрелевка будущего МЦД-4 откроют 1 мая.

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