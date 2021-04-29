Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новую платформу на станции Апрелевка будущего МЦД-4 откроют 1 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Новую платформу на станции Апрелевка будущего МЦД-4 откроют 1 мая

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Апрелевка Карта всех событий

Новую платформу на станции Апрелевка Киевского направления Московских центральных диаметров откроют 1 мая 2021 года. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Московской железной дороги в четверг, 29 апреля.

С 1 мая поезда начнут высаживать и принимать пассажиров на новой платформе № 2. В октябре 2020 года на станции заработала третья платформа, которой могли пользоваться пассажиры на пути в Москву. Теперь платформа № 2 будет принимать поезда в сторону области.

— Станция Апрелевка станет одним из конечных пунктов будущего МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная, который соединит Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги. В настоящее время здесь ведется масштабная реконструкция пассажиркой инфраструктуры, — отметили в пресс-службе.

Для удобства пассажиров на станции возвели временные деревянные платформы. Чтобы жители столичного региона могли переходить через железную дорогу, рабочие также построят на участке мост-конкорс с вестибюлем, площадь которого составит 2,5 тысячи квадратных метров.

Полную реконструкцию Апрелевки планируют завершить в четвертом квартале 2021 года.

Читайте также: Эскалаторы установили на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро

МетроМЦКстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Все мнения
О проекте