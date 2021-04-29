Новую платформу на станции Апрелевка будущего МЦД-4 откроют 1 мая
Новую платформу на станции Апрелевка Киевского направления Московских центральных диаметров откроют 1 мая 2021 года. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Московской железной дороги в четверг, 29 апреля.
С 1 мая поезда начнут высаживать и принимать пассажиров на новой платформе № 2. В октябре 2020 года на станции заработала третья платформа, которой могли пользоваться пассажиры на пути в Москву. Теперь платформа № 2 будет принимать поезда в сторону области.
— Станция Апрелевка станет одним из конечных пунктов будущего МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная, который соединит Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги. В настоящее время здесь ведется масштабная реконструкция пассажиркой инфраструктуры, — отметили в пресс-службе.
Для удобства пассажиров на станции возвели временные деревянные платформы. Чтобы жители столичного региона могли переходить через железную дорогу, рабочие также построят на участке мост-конкорс с вестибюлем, площадь которого составит 2,5 тысячи квадратных метров.
Полную реконструкцию Апрелевки планируют завершить в четвертом квартале 2021 года.
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