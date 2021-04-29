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Эскалаторы установили на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро
Фото: пресс-служба Мосметрострой

Эскалаторы установили на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

В вестибюлях строящейся станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершили монтаж эскалаторов. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

Всего на станции должно быть установлено пять эскалаторных наклонов. Два механизма организовали в каждом вестибюле, еще один построят для пересадки. Рабочие собираются собирать подъемные машины и лестничное полотно, после чего будет проходить пусконаладка эскалаторов.

— Сверху над платформенной частью станции уже завершена обратная засыпка грунта. В конце весны начнутся работы по благоустройству Сокольнической площади. До начала строительства здесь была липовая аллея, которую восстановят и обустроят с учетом современных потребностей горожан и исторического облика района, — уточнил Сергей Жуков.

Основные строительные работы на объекте планируют завершить к 90-летию московского метростроя.

Ранее стало известно, что новый вокзал Щукинская МЦД-2 откроется в Москве летом.

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