Капитальный ремонт проведут в здании XIX века в столичном районе Замоскворечье

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, район Замоскворечье Карта всех событий

Специалисты проведут капитальный ремонт в здании XIX века в районе Замоскворечье в центре Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов со ссылкой на председателя ведомства Валерия Леонова.

Валерий Леонов отметил, что ремонт будут делать за счет бюджетных средств. Рабочие займутся отделкой интерьеров здания и обновят пол. Кроме того, помещения адаптируют для людей с инвалидностью.

Специалисты обновят фасад дома, организуют наружную водосточную систему и отремонтируют инженерные коммуникации. Также в здании будут установлены системы связи, камеры видеонаблюдения и пожарная сигнализация, пишет агентство городских новостей «Москва».

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