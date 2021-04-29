Авангардные жилые дома отреставрируют на юге Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Люсиновская улица, 64 Карта всех событий

Исторические здания, построенные в духе советского авангарда, отреставрируют на юге Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Специалисты будут обновлять фасады дома 64 и первого корпуса дома 66 на Люсиновской улице. Уточняется, что здания расположены в историческом квартале, где находились фабричные дома Гознака. Один из домов построили по проекту архитекторов Н. М. Курочкина и Н. А. Алексеева в 1926 году. Квартал находится в списке выявленных объектов культурного наследия.

Уточняется, что во время реставрации домов рабочие меняют инженерные коммуникации, обновляют подъезды, подвалы и крыши. В рамках программы капитального ремонта учитывают возраст объектов и прохождение последних обновлений.

При реставрации в доме, который является историческим памятником, учитываются определенные правила. Так, в здании нельзя устанавливать пластиковые окна или менять цвет фасада, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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